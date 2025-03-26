Противников мусорного полигона в Сысерти пригласили на экскурсию на действующий мусорный завод

Инициативной группе, выступающей против строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" в Сысертском районе, предложили съездить на экскурсию на аналогичное предприятие, чтобы убедиться в его безопасности и экологичности. Соответствующий ответ группе направил председатель городской думы Илья Тугбаев. Вот только в документе не указаны ни дата, ни время, ни сам завод, ни способ транспортировки активистов. Противники мусорного полигона считают, что это приглашение не более чем пиар-ход.

Ранее Илья Тугбаев заявил в СМИ, что инициативную группу неоднократно приглашали съездить на аналогичный мусоросортировочный завод, однако те, по его словам, отказывались. Представители движения "Щит малой Родины" отрицают, что о таком приглашении когда-либо шла речь. После публикации, активисты обратились к депутату напрямую, на что он и прислал ответ с приглашением без даты и места встречи.

Посетить завод смогут не более 10 человек. Инициативная группа отберет участников и направит список по указанному адресу. Активисты предполагают, что только в ответе им укажут локацию и время.

В середине февраля стало известно, что земли сельхозназначения у деревни Андреевка, на которых местные власти стремятся построить мусоросортировочный завод, все же переводят в промышленную зону. В документе сказано, что распоряжение подписано "в связи с отсутствием иных вариантов их размещения в границах Сысертского муниципального округа Свердловской области". Напомним, что по словам местных и региональных властей, в "финале" участвовало 26 участков, однако ни общественности, ни активистам полный список так никто и не предоставил.

В состав проекта входят мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 700 тыс. тонн в год и полигон ТКО, рассчитанный на 600 тыс. тонн. Все это должно уместиться на площади примерно в 120 га, еще порядка 700 га составит охранная зона вокруг объектов.

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку.