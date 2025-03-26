Массовый сбой произошел в работе Системы быстрых платежей

Сбои фиксируют в работе Системы быстрых платежей (СБП). Согласно данным Downdetector, количество жалоб уже превысило 3 тысячи.

Чае всего сообщения о неполадках приходят из Тверской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской, Свердловской областей, Москвы и Подмосковья.

Кроме того, россияне сообщают о массовом сбое сразу у нескольких банков и мобильных операторов. Проблемы возникли у ВТБ, Т-Банка, Альфа-Банка, Сбера, Ozon банка, Яндекс Пэй.

Ранее стало известно о массированной хакерской атаке на компанию "Лукойл". С утра проблемы испытывают клиенты заправочных станций (АЗС), которые не могут расплатиться за бензин картами.

В Москве парализована работа офисов на Сретенском бульваре, Якиманке и Покровском бульваре. Сотрудники не могут воспользоваться электронными пропусками, а охрана запускает людей внутрь после сверки данных вручную.