Историей с погоней со стрельбой в Пермском крае заинтересовался глава СК

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Утром, 22 марта 2025 года женщина 1987 года рождения, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем в поселке Гайны Пермского края, после выполнения требования сотрудника полиции об остановке, продолжила движение, совершив тем самым наезд на сотрудника полиции, который, пытаясь пресечь противоправные действия водителя, схватился за открытую водительскую дверь автомобиля.

Преступными действиями подозреваемая причинила сотруднику полиции травмы конечностей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).