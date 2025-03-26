26 Марта 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" наградили в честь 30-летнего юбилея компании

Первые лица Свердловской области и строительной индустрии вручили награды коллективу "Атомстройкомплекса" в связи с 30-летним юбилеем компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, руководители и сотрудники компании получили почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Свердловской области. Предприятие отмечено почетным дипломом министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, наградами Законодательного собрания региона, а также почетной грамотой главы Екатеринбурга.

Все они были вручены на торжественном мероприятии, которое прошло в главном офисе компании на Белинского, 39. В числе почетных гостей были председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина, вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов и президент ассоциации "Союз стройиндустрии Свердловской области" Александр Лощенко.

"Результаты "Атомстройкомплекса" вызывают огромное уважение и восхищение: за что бы вы ни взялись – строите это качественно, интересно и нестандартно. Это и школы, и учреждения здравоохранения, и памятники. Что немаловажно – сейчас вы холдинг с замкнутым циклом производства. У вас собственные заводы, проектный институт, управляющие компании, агентство недвижимости – это круто. Это говорит о том, что коллектив высокопрофессиональный, способный на решение любых задач!", - отметила Людмила Бабушкина.

Людмила Бабушкина и Валерий Ананьев(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

За значительный вклад в развитие строительного комплекса региона Бабушкина наградила почетным золотым знаком Законодательного собрания Свердловской области главу компании Валерия Ананьева, а также вручила восьми сотрудникам "Атомстройкомплекса" почетные грамоты и благодарственные письма заксобрания.

"Благодарю вас за все те объекты, которые мы с гордостью показываем своим друзьям, приезжающим в Екатеринбург. Отдельно хочу поблагодарить Валерия Михайловича Ананьева, который много лет возглавляет профильный комитет по строительству СОСПП, и всех сотрудников компании, с кем мы работаем по линии Союза, – за то, что находите возможность делиться своей экспертизой, опытом, наработками с участниками строительного рынка", - сказал Александр Породнов.

Он также вручил коллективу компании диплом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

Александр Породнов и Валерий Ананьев(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Александр Лощенко заявил, что "Атомстройкомплекс" – это плацдарм для внедрения новых строительных технологий в Свердловской области, которая сегодня достигла высочайших результатов в строительной сфере.

"Это подчеркивают все – архитекторы, технологи, инвесторы, зарубежные коллеги. Сегодня ваш коллектив – достояние региона, ваш опыт изучают, анализируют, за вами повторяют – и это правильно!", - сказал Лощенко и вручил благодарственные письма и грамоты руководителям и рядовым сотрудникам предприятия.

Компания "Атомстройкомплекс" была основана 2 марта 1995 года строителями СМУ-3 Валерием Ананьевым и Павлом Кузнецовым. Сегодня в ее структуру входит 12 высокопроизводительных заводов по выпуску строительных материалов, проектный институт, строительные тресты и управляющие компании. В портфолио предприятия – строительство и реконструкция многих знаковых объектов города, в их числе Дом Севастьянова, Театр юного зрителя, Законодательное собрание Свердловской области, Камерный театр и многие другие.

Теги: награждение, юбилей, Атомстройкомплекс


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