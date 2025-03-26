Клиенты "Лукойла" не могут расплатиться картами на АЗС из-за хакерской атаки

Массированной хакерской атаке подверглась компания "Лукойл". Как пишет SHOT, с утра проблемы испытывают клиенты заправочных станций (АЗС), которые не могут расплатиться за бензин картами.

Работников компании попросили не включать компьютеры и не пользоваться рабочими сервисами. Тех, кто уже сделал это, просят выйти из системы и выключить технику.

Хакеры начали атаку сегодня рано утром.

В Москве парализована работа офисов на Сретенском бульваре, Якиманке и Покровском бульваре. Сотрудники не могут воспользоваться электронными пропусками, а охрана запускает людей внутрь после сверки данных вручную.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что атака хакеров на инфраструктуру интернет-провайдера Lovit продолжается четвертый день. Атаки происходят с серверов, размещенных в США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Франции, Хорватии, Великобритании, а также России.