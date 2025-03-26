889-й гол забил Александр Овечкин

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипег Джетс", пишет championat. На 56-й минуте матча Овечкин забросил вторую шайбу "Кэпиталз", установив текущий счёт 2:2.

Теперь на счету россиянина 889 голов в регулярных чемпионатах в карьере.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 36 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 55 матчах. Накануне Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до пяти шайб.

Как пишет РБК, Овечкин при сохранении темпа 0,66 гола за игру побьет рекорд Уэйна Гретцки (894 гола) 16 апреля, когда команда встретится в гостях с "Нью-Йорк Айлендерс". Но если в этот день рекорда не будет, то хоккеист сможет это сделать в матче с "Питтсбург Пингвинз" 18 апреля.