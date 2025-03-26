Пассажир летевшего в Екатеринбург самолета устроил дебош, когда его не пустили в туалет

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пассажира, устроившего скандал во время посадки самолета. Выяснилось, что его не пустили в туалет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, все случилось на рейсе "Владивосток – Екатеринбург". При посадке самолета один из пассажиров попытался попасть в туалетную комнату, которую в целях безопасности закрывают на время взлета и снижения.

Узнав, что его не пустят, мужчина стал выражаться нецензурной бранью. Бортпроводники сделали ему замечания и попросили на время посадки занять свое место, но тот продолжал оскорблять сотрудников авиакомпании.

В аэропорту Кольцово дебошира уже встречали силовики: им оказался ранее не имевший проблем с законом 39-летний житель Санкт-Петербурга. Когда мужчину попытались доставить в дежурную часть аэропорта, он оказал сопротивление. В ответ правоохранители применили физическую силу и наручники.

В отношении петербуржца составили административный протокол. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил нарушителю пять суток ареста.

Напомним, также на этой неделе в Екатеринбурге суд арестовал жителя Пермского края, устроившего пьяный дебош на борту самолета.