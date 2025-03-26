В рамках трехстороннего соглашения о партнерстве вологодский бизнес окажет дополнительную поддержку участникам СВО и их семьям

Вологодская областная Федерация профсоюзов, Региональное объединение работодателей – Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области и Правительство области накануне подписали соглашение о партнерстве в социально-экономической сфере на 2025-2027 годы.

Важно отметить, что впервые в этом трехстороннем соглашении зафиксированы рекомендации работодателям относительно включения в коллективные договоры обязательств по оказанию поддержки членам семей участников СВО. Создание условий для социальной адаптации ветеранов СВО, поддержки семей военнослужащих - одно из приоритетных направлений работы команды Губернатора области Георгия Филимонова.

"Виды и размеры определяются по усмотрению работодателя, например, оказание материальной помощи, приобретение путевок на санаторно-курортное лечение. Это может быть заключение договоров о добровольном медицинском страховании (или расширение текущего пакета), частичная компенсация выплат по ипотечному кредиту, предоставление очередного оплачиваемого отпуска в удобное время", - отметил заместитель Губернатора Вологодской области Сергей Сорокин.

В рамках подписанного соглашения стороны социального партнерства будут осуществлять партнерство в экономической политике, формировании заработной платы, доходов, обеспечения уровня жизни населения, по развитию рынка труда, обеспечению занятости, социальной политике, охране труда, в области промышленной и экологической безопасности.

Соглашение Вологодской области было разработано с учетом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профессиональных союзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2024-2026 годы.