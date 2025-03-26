Устроившего стрельбу в подмосковном ЖК "Ольгино парк" задержали

Перестрелка произошла в ЖК "Ольгино парк" в Железнодорожном Московской области, сообщает Baza.

Утром неизвестный открыл огонь по мужчине, который выходил из подъезда дома. После этого из стоявшего у подъезда автомобиля выбежал охранник жертвы и начал стрелять в нападавшего, пишет телеграм-канал.

Пострадавшего увезли на скорой. Преступник уехал в места происшествия на бежевых "Жигули", но позже был задержан. Предварительно, он оказался военнослужащим. Давать показания подозреваемый пока отказывается.