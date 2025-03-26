85% учителей поддержали введение оценок по поведению

85% учителей выступили за возвращение оценок школьников за поведение. Такие результаты получены по итогам опроса 500 учителей серсивом SuperJob. Хотя выборка не слишком большая, результат говорит сам за себя.

Недавно глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов допустил возвращение оценок за поведение в школах уже этой осенью. Президент РФ Владимир Путин признал, что даже не знал, что ее давно нет. И если ее возвращать, то она должна на что-то влиять.

Учителя считают, что оценка не просто должна быть, а по-настоящему влиять: при плохом поведении нужно исключать таких детей из школы.

Родители сомневаются больше учителей - уровень поддержки 65%. При этом есть большой разрыв между ответами отцов (75%) и матерей (53%). Но за год уровень поддержки вырос, в прошлом году было 57%. Среди учителей - еще больше (было 69%).

С возрастом россияне больше поддерживают оценки по поведению, но и до 35 лет 52% высказались "за", против - 24%.