В Екатеринбурге на площадке спортшколы на юного футболиста рухнули ворота

В Екатеринбурге на подростка рухнули футбольные ворота. Сейчас школьник в больнице, а прокуратура начала проверку. В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось днем 25 марта: 11-летний подросток, обучающийся в 5 классе, играл в футбол на площадке спортшколы "Факел", куда он пришел вместе с другом. Как уже выяснили в ведомстве, парень является воспитанником СШ "Факел" и посещал тренировки на данном поле неоднократно, а вход на само поле является свободным.

Установлено, что подросток во время игры повис на воротах, после чего они начали падать. Юный футболист пытался их удержать, но упал сам, а ворота рухнули на ребенка сверху. В результате тот получил тяжелую травму и был доставлен в больницу.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства. Будет установлено, на балансе какой организации находятся данные ворота и спортплощадка в целом. Выясняется, кто из сотрудников отвечает за надлежащее состояние спортивного оборудования. Затребованы документы о состоянии ребенка и полученной им травме.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, речь идет о статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Наказание за это составляет до 6 лет лишения свободы.

Сотрудниками СК уже проведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели, выясняется степень тяжести вреда здоровью подростка, для чего назначена экспертиза. Изучаются интересующие следствие документы. В ведомстве обещают детально во всем разобраться и установить причины случившегося.