В Белгородской области идут бои за населенный пункт Демидовка

Российские военные отражают наступление ВСУ на Белгородскую область, идут напряженные бои за Демидовку, сообщает Telegram-канал "Архангел спецназа".

"За Демидовку идут бои, воздух не работает, погода полная дрянь. Бои идут напряженные. Результаты есть", — говорится в сообщении.

Ранее о том, что подразделения ВСУ собираются штурмовать села в белгородском приграничье, заявил в Telegram военблогер Юрий Подоляка. По его словам, в ночь на 20 марта украинские войска сосредотачивали силы по направлению к населенному пункту Демидовка.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военные России 18 марта отразили попытки ВСУ вклиниться в Белгородскую область. Армия противника осуществила пять атак на регион. Военкоры сообщали, что ВСУ попытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области на тяжелой технике. Российские военнослужащие уничтожили танк, БМП, боевую бронемашину и несколько украинских солдат.

Из приграничного Краснояружского района Белгородской области эвакуировали большинство жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что в некоторых случаях люди по полям возвращаются в свои дома, чтобы покормить кур, кроликов и другую живность. Глава региона попросил жителей не рисковать своей жизнью и жизнью своих близких, а выполнять "те задачи, которые ставят органы муниципальной власти".