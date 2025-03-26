Принят закон о запрете рекламы на сайтах нежелательных организаций

Госдума приняла закон о запрете рекламы на сайтах нежелательных организаций, включая Instagram и Facebook (признаны экстремистскими и запрещены в России).

Ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. Штрафы для физлиц составят до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — до 20 тыс., для юрлиц — до 500 тыс.

Авторы инициативы отмечают, что некоторые соцсети и сайты в России запрещены, а реклама там продолжает размещаться. Владельцы все еще могут получать немалую прибыль от размещения рекламы — в ряде случаев до 90%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что этот закон защитит интересы России и ее граждан. Ранее запрет рекламы на ресурсах иноагентов показал свою эффективность: часть беглых предателей, оставшись без рекламных отчислений, вынуждены были закрыть свои проекты.

Рекламщики считают, что при запрете рекламы в зарубежных соцсетях неизбежно вырастет ее стоимость на других площадках.