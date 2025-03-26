Российские гаджеты занимают всего 12% российского рынка

Гаджеты российских производителей сегодня занимают лишь 12% от всего рынка цифровых устройств. Об этом было заявлено на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Как рассказала гендиректор консорциума "Вычислительная техника" Светлана Легостаева, российские производители закрепились только в том сегменте, где их поддерживает государство. Например, по итогам 2024 года 50% вычислительной техники в российских госорганизациях была выпущена российскими компаниями. Но нет российских смартфонов. На свободном же рынке у наших производителей почти нет шансов.

Гендиректор компании "АйСиЭл Техно" Ильдар Вагизов считает, что и 12% - это только за счет ситуации, связанной с уходом западных компаний и введением санкций. Если не будет поддержки государства, то через год-два останется 2-3%. С китайскими брендами российские конкурировать не смогут.

На заседании были выдвинуты предложения предложения: развернуть"российские полки" в настоящих и онлайн-магазинах, ввести какие-то специальные предложения вроде кешбэка при покупке российских товаров, сократить импорт. В комитете планируют собрать предложения и представить их профильным ведомствам.