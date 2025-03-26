В Соликамске суд взыскал с больницы более 2,4 миллионов за гибель ребенка в утробе матери

В Соликамске суд взыскал компенсацию морального вреда за потерю ребенка с соликамской городской больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.

Трагедия произошла в сентябре 2022 года. Женщина на 40 неделе беременности поступила в перинатальный центр Соликамска в удовлетворительном состоянии. В стационаре, несмотря на жалобы женщины, дежурная акушерка не провела осмотр роженицы и не оказала ей помощь. Состояние женщины ухудшилось. Ей провели кесарево сечение, ребенка извлекли мертвым.

Соликамский городской суд Пермского края рассмотрел гражданское дело по иску супружеской пары к медицинскому учреждению о взыскании компенсации морального вреда за гибель первенца. Согласно заключению экспертизы медицинское учреждение допустило дефекты оказания медицинской помощи.

Суд взыскал с ГБУЗ Пермского края "Городская больница Соликамск" в пользу супругов компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн и 900 тыс. рублей, а также судебные расходы по оплате юридических услуг в размере 51 тыс. рублей в пользу каждого из родителей.

Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменений.