Губернатор Вологодской области: Ограничения на продажу алкоголя могут изменить

Действующие в Вологодской области ограничения на продажу алкоголя могут быть изменены, заявил губернатор Георгий Филимонов.

"Может быть, после замера эффективности этой меры в течение года нужно будет посмотреть, есть ли необходимость дополнительных рестрикций, или наоборот, послаблений", — сказал Филимонов "Газете.Ru".

По его мнению, введенные ограничения нельзя сравнивать с "сухим законом" времен СССР. Губернатор назвал меры сбалансированной работой по "точечному ограничению" продажи алкоголя.

"Вспоминая о сухом законе, многие умалчивают тот факт, что тогда повысилась рождаемость. Он сработал как инструмент народосбережения", - также заявил Филимонов.

Напомним, в регионе с 1 марта начал действовать закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни (с 12.00 до 14.00). На выходные дни, а также на ряд праздничных запрет распространяться не будет. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем видеообращении к жителям назвал это решение "щадящим, либеральным режимом ограничений". По его словам, Вологодчина и Русский Север вымирают: за год население области сократилось на 7,5 тысяч жителей — это целый муниципалитет. За год рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%, отметил Филимонов.