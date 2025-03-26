Путин объявил главе Екатеринбурга благодарность президента России

Владимир Путин объявил благодарность президента России главе Екатеринбурга Алексею Орлову.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, глава государства подписал соответствующее распоряжение. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля. Благодарность Орлову объявлена "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Стоит отметить, что ранее президент награждал мэра Екатеринбурга почетной грамотой и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Напомним, в прошлом году Путин наградил приму театра "Урал Опера Балет" Елену Воробьеву званием "Заслуженный артист РФ".