26 Марта 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Средний Урал оказался в самом низу "Национального экологического рейтинга"

Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" подготовила очередной "Национальный экологический рейтинг" по итогам зимы 2024-2025. Всего в списке 83 российских территории, и именно 83-е место занимает Свердловская область.

Исследования проводились с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025-го. Самым лучшим по состояния воздуха, климата, уровня услуг ЖКХ и другим показателям стала Республика Алтай. На втором месте - Мурманская область, а тройку лидеров, на удивление, закрывает столица страны - Москва. Последние три места заняли: Приморский край - 81-е место, Забайкальский край - 82-е и Свердловская область - 83-е место.

Как отметила руководитель отдела экологических инициатив "Зеленого патруля", руководитель волонтерских групп АНО "Чистая Арктика" Анастасия Фатерина, добиться роста в рейтинге территориям помогла борьба со свалками.

"Мурманская область укрепляет свои позиции на втором месте рейтинга. В регионе ликвидировали две крупнейшие свалки отходов в г. Мурманске и ЗАТО г. Заозерск, а мурманский морской торговый порт внедряет научно-обоснованные дополнительные мероприятия по пылеподавлению. Архангельская область поднялась в рейтинге до 33 места. В рамках проекта "Чистая страна" на архангельском острове Хабарка и Кегострове рекультивированы крупные несанкционированные свалки", - пояснила Анастасия Фатерина.

Из регионов Урала в первой половине рейтинга оказались ЯНАО, занявший 29-е место и Тюменская область, следующая прямо за ним. Курганская область взяла 58-е место, ХМАО-Югра - 64-е, а Челябинская область - 80-е.

Теги: Национальный экологический рейтинг, экология, загрязнение


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