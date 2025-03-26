Глава МИД Венгрии прилетит сегодня в Москву

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто планирует сегодня посетить Россию, об этом сообщает Telegram-канал ТАСС.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии на этой неделе планирует встретиться с членами российского правительства. Он хочет обсудить переговоры между Москвой и Вашингтоном об урегулировании конфликта на Украине.

Сийярто отмечал, что поддерживает постоянные контакты с американскими и российскими коллегами. Недавно он посетил Вашингтон, где встречался с госсекретарем Марко Рубио.

"На этой неделе я также проведу прямой обмен мнениями с членами российского правительства", - сказал дипломат.

Он не уточнил, с кем конкретно будет встречаться, но отметил, что это будет новостью.

20 марта Венгрия вновь выступила против санкций Евросоюза в отношении России. Об этом газете Financial Times рассказал министр по делам ЕС Янош Бока. По его словам, сомнения усилились, так как в Будапеште их считают возможной угрозой урегулированию на Украине.

Бока заявил газете, что Будапешт не хочет, чтобы решения по поводу санкционного режима стали препятствием прекращению огня и мирным переговорам.