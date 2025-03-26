Генерал Шамарин, обвиняемый во взяточничестве, хочет уйти на СВО

Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ - замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый во взяточничестве, готов уйти на СВО. Об этом сообщили ТАСС его адвокаты.

"Шамариным неоднократно подавались письма о прошении отправить его на СВО, чтобы послужить родине", - сказал защитник.

Уточняется, что просьба обвиняемого рассматривается в Минобороны.

В феврале сообщалось, что Шамарин признал вину и заключил сделку со следствием.

В январе Главное военное следственное управление СК России завершило следственные действия по уголовному делу в отношении Вадима Шамарина. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст.290 УК РФ). По данным следствия, с 2019 по 2023 годы Минобороны России заключило контракт с пермским телефонным заводом "Телта" на выполнение госзаказа - поставку устройств связи для нужд военного ведомства на сумму свыше 1,4 млрд руб. В этот период Шамарин получил от должностных лиц завода взятки на 36 млн руб. за увеличение объема и стоимости поставляемой продукции.