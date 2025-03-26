На новой набережной у "УГМК-Арены" хотят запретить использовать СИМ

Набережная возле "УГМК-Арены" станет запретной зоной для электросамокатов. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, езда на этом участке во время матчей будет небезопасной, ведь пытаясь успеть на игру, горожане могут травмировать себя и прохожих.

"Мы будем предлагать новые зоны по ограничению и запрету. Например, на набережной возле ледовой арены, потому что я уверен, что многие будут пытаться попасть на матчи на самокатах. Работу будем проводить с учетом нововведений и на федеральном уровне", - пояснил Орлов.

Градоначальник рассказал, что встреча с ГИБДД и представителями местных отделений компаний пройдет в эту пятницу, 28 марта. На нем уже более детально будут обсуждаться вопросы соблюдения правил. Он также добавил, что против полного запрета СИМ на территории города, а ограничения будут введены только в местах большого скопления людей, где использование самокатов может быть опасным для окружающих.