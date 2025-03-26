Ускорить наделение военкоров статусом ветеранов боевых действий могут в России

В России могут ускорить наделение военных корреспондентов статусом ветерана боевых действий. С такой просьбой к главе кабинета министров Михаилу Мишустину обратился лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, пишут Известия.

Читайте также: К мемориалу в память о журналисте Александре Федорчаке москвичи несут цветы

Такой законопроект депутаты направили в правительство ранее. Миронов отметил, что отзыв на него до сих пор не получили.

"Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение ускорить рассмотрение ранее направленных в Правительство РФ материалов представления заключения на законопроект", — говорится в письме Мишустину.

Напомним, что депутаты предлагают наделять статусом ветерана журналистов, которые выполняли задания зарегистрированного СМИ в зоне специальной военной операции. Миронов отмечает, что корреспонденты часто становятся жертвами атак вооруженных сил Украины.

"Бьют по тем, кто говорит правду, — это политика киевского режима", - отметил депутат.

Он при этом добавляет, что российские журналисты прекрасно знают об угрозах, но всё равно едут на передовую и "с честью выполняют свой гражданский и журналистский долг".

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал гибель российских журналистов в ЛНР.

"Огонь велся прицельный, их специально хотели убить", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия постоянно указывает мировому сообществу на охоту Киева на журналистов.

24 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг. Кроме того, тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин.

В тот же день в Суджанском районе Курской области ВСУ целенаправленно обстреляли жилой массив, где работал журналист ТАСС Михаил Скуратов. Он получил ранение.