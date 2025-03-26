Трамп: Достигнут большой прогресс на переговорах в Эр-Рияде

На переговорах в Эр-Рияде удалось достичь большого прогресса.

Как заявил журналистам президент США Дональд Трамп, он достигнут "по обоим фронтам". "Мы ведем глубокие дискуссии с Россией и Украиной, и я бы сказал, что они продвигаются хорошо", — указал американский лидер.

На вопрос о договоренностях по Черному морю глава белого дома ответил, что реализация соглашения о перемирии в Черном море является наименьшей из всех проблем. К данной теме подключены третьи страны, активно участвующие в процессе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона выступает за возобновление черноморской инициативы, но в более приемлемой для всех сторон форме.