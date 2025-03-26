26 Марта 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Девелоперам запретят умалчивать о платных услугах в договорах на покупку жилья

В России Национальный союз защиты прав потребителей направил в кабмин предложение по созданию единого типового договора, который девелоперы будут использовать при продаже квартир в новостройках.

Из письма следует, что первый год его можно использовать как рекомендательный для всех компаний, а затем перевести в разряд обязательных. В правительстве заявили, что направили документ в Минстрой, в котором его уже начала рассматривать.

Союз отмечает, что в настоящее время девелоперские компании делают агрессивную рекламу, в которой умалчивают о многих существенных обстоятельствах, которые влияют на конечную стоимость квартир. Строители меняют начальные условия договора долевого участия уже после его заключения: базовая цена фактически вырастает уже после того, как квартира готова к передаче.

Например, квартира увеличивается по метражу, а заплатить за лишнюю площадь нужно по рыночной цене. В другом случае отдельных денег стоит озеленение территории, строительство детских площадок, парковка около дома и содержание подъезда. В типовом договоре следует зафиксировать базовые вещи, а также перечислить все услуги, которых входят и не входят в стоимость квартиры, сообщают "Известия".

Напомним, в Госдуме предложили не выдавать субсидии на жилье тем, кто имел статус мигранта.

Теги: жилье, квартиры, недвижимость, девелоперы


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