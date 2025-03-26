Трамп призвал Москву и Киев встретиться для переговоров о прекращении огня

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что для расширения режима прекращения огня на Украине стороны должны провести встречу.

"Они должны встретиться", - заявил глава государства. Так президент отреагировал на вопрос о том, как идут переговоры о прекращении огня в Черном море.

По его словам, какие-то договоренности достигнуты. "Они согласились о чем-то", - указал Трамп.

Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". Речь идет об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, неприменении коммерческих судов в военных целях, неприменении к ним силы, а также об организации надлежащих мер контроля, досмотра таких судов.