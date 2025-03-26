Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область

Президент Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

"Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион. Хотел бы у вас спросить, как вы к этому относитесь", - обратился Путин к Паслеру. Паслер ответил, что готов приложить все усилия.

Паслер отметил, что в Свердловской области он считает актуальным транспортный вопрос, "который долго уже не решается, десятилетиями, – вопрос метро".

"Если у меня будет такая возможность, конечно, я хотел бы немножко подготовиться, два-три месяца, с учетом того что я восемь лет там уже не работал, и потом попроситься [к Вам] на встречу, уже детально, подробно, прийти, обратиться, рассказать, за помощью [обратиться]", - ответил Паслер.

Пост врио главы Оренбургской области Путин предложил главе правительства ДНР Евгению Солнцеву. Солнцев ответил, что "естественно, согласен".

"Естественно, я согласен. Для меня регион незнакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию. От себя лично скажу – все, что я умею, и весь свой трудовой опыт я положу на благо людей, тех, которые там проживают, и развитие Оренбургской области. Спасибо большое", - сказал Солнцев.

Пока не понятна дальнейшая судьба Евгения Куйвашева, возглавлявшего Средний Урал 13 лет.

Напомним, слухи об отставке свердловского губернатора ходили еще в феврале, но тогда в регионе возможный уход Куйвашева отрицали. Накануне они стали появляться вновь. Утверждалось, что Куйвашева заменит губернатор Оренбургской области Денис Паслер, который является выходцем из Свердловской области.

Однако в оренбургском правительстве заявляли, что ничего не знают о переводе Паслера на другую должность. Затем и в правительстве Свердловской области опровергли новости об отставке Куйвашева.

Евгению Куйвашеву на днях исполнилось 54 года. Он возглавлял Средний Урал с 2012 года. В 2022 году был переизбран на третий срок при крайне низкой явке.

Наблюдатели отмечали, что губернатор уже давно потерял интерес к возглавляемой им области. Также утверждалось, что недавнее задержание экс-министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова нанесло мощный удар силовиков по позициям губернатора Куйвашева.

Николай Смирнов

Примечательно, что буквально накануне отставки Евгений Куйвашев серьезно перераспределил полномочия между своими заместителями. Telegram-канал "Не для протокола", близкий к администрации губернатора, утверждал, что тот "устроил административную революцию".

Денис Паслер

Что касается Дениса Паслера, в прошлом он был председателем правительства Свердловской области, а с 2019 года и до сегодняшнего дня возглавлял Оренбургскую область. В 2024 году был переизбран на новый срок. Одно время Паслер считался самым богатым губернатором России.