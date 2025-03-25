26 Марта 2025
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Экономика В России
Фото: Elena Larina / Shutterstock.com

Глава РФПИ назвал стратегическим успехом возобновление зерновой сделки

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале заявил, что возобновление Черноморской зерновой инициативы является стратегическим успехом как для России, так и для США, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы приветствуем шаги по возобновлению Черноморской зерновой инициативы ("Black Sea Grain Initiative"), ранее обеспечивавшей экспорт зерна через Черное море. Администрация президента Байдена саботировала и не выполняла требования России, согласованные с ООН, что привело к срыву сделки в 2023 году. Администрация президента Трампа готова сотрудничать с Россией, обеспечивая продовольственную безопасность мира, что позволит обеспечить зерном дополнительно свыше чем 100 миллионов человек по всему миру", - говорит Дмитриев.

Он напомнил, что сделка, действовавшая с июля 2022 года по июль 2023 года, была приостановлена из-за невыполнения, в том числе из-за действий Администрации Байдена, ключевых условий, являющихся составной частью сделки для РФ. Выполнение условий сделки будет способствовать не только укреплению позиций РФ как ключевого поставщика продовольствия, но также подтвердит приверженность принципу того, что ограничения не должны распространяться на продовольствие.

Дмитриев заявил, что совместная работа в рамках инициативы позволит обеспечить зерном дополнительно свыше 100 млн человек по всему миру и содействует беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки.

Напомним, речь идет об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, неприменении коммерческих судов в военных целях, неприменении к ним силы, а также об организации надлежащих мер контроля, досмотра таких судов. США, в свою очередь, поспособствуют восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

В силу инициатива вступит после снятия санкций с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов. Также санкции должны снять с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удовольствия, ограничения на работу страховых компаний с грузами продовольствия. Кроме того, необходимо отменить ограничения на поставку сельхозтехники и товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

Отмечается, что США и Россия договорились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года. Работа по достижению прочного мира будет продолжена.

Теги: санкции, черноморская инициатива, торговля, продовольствие


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