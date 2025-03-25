ООН приветствует Черноморскую инициативу

ООН приветствует достигнутые Россией, США и Украиной договоренности об обеспечении безопасности судоходства в Черном море. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы видели заявления, очевидно, что мы их приветствуем", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, инициатива включает в себя обеспечение в Черном море безопасность судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

Инициативы вступают в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов.

Также санкции должны снять с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удовольствия, снять ограничения на работу страховых компаний с грузами продовольствия, снять ограничения на поставку сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений .