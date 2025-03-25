Игорь Седов пожелал астраханским деятелям культуры творческого вдохновения и неиссякаемой энергии

Депутаты Городской Думы поздравили работников культуры.

В честь профессионального праздника в арт-кафе Астраханской государственной филармонии состоялось торжественное награждение сотрудников учреждения.

Мероприятие прошло при участии председателя Городской Думы Игоря Седова, который вручил Благодарности за многолетний добросовестный труд и значимый вклад в развитие дополнительного образования сотрудникам Астраханской филармонии.

«Благодарю вас за безграничную преданность своему делу, за мастерство и талант, за работу, которую вы выполняете со всем старанием и ответственностью, за любовь к прекрасному. Творческого вдохновения и неисчерпаемой энергии, новых проектов и достижений вам!» — поздравил деятелей культуры Игорь Седов.

Также сотрудников учреждения культуры с профессиональным праздником поздравили депутат Городской Думы Виктор Репин и директор Астраханской государственной филармонии, депутат Городской Думы Валентина Чернякова.

Артисты филармонии украсили мероприятие своими творческими концертными номерами