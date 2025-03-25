Наши герои: 25 российских пограничников отразили атаку более 150 солдат ВСУ

Наградить российских пограничников, которые отстояли опорный пункт и село в Белгородской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), предложили представители движения "Ветераны России", пишет Telegram-канал SHOT.

Они написали письмо министру обороны Андрею Белоусову. Общественники отметили, что пограничники в ходе боёв проявили стойкость, мужество и настоящий героизм.

"Их подвиг и мужество, проявленные в бою, достойны признания. Приморские пограничники показали истинный пример доблести и самоотверженности, не позволив врагу прорваться и занять стратегически важный рубеж", — сказал председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов.

25 бойцов пограничной службы ФСБ России по Приморскому краю отразили атаку более 150 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались проникнуть вглубь территории РФ в районе села Поповка.

Как пишет MASH, в среднем на одного нашего приходилось от пяти украинских боевиков. По данным Telegram-канала, всё произошло вчера в районе госграницы. Солдаты ВСУ пытались обойти участок в направлении села Поповка. Первые бои начались в районе обеда.

К вечеру противник стал отступать, но после полуночи российских пограничников начали обстреливать из танка. Бой длился до девяти утра. Приморские пограничники получили ранения разной степени тяжести, но отбили атаки. Бойцы ВСУ покинули место.