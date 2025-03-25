К мемориалу в память о журналисте Александре Федорчаке москвичи несут цветы

Люди несут цветы к мемориалу в память о корреспонденте "Известий" Александре Федорчаке. Журналист погиб в результате артиллерийского удара со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Telegram-канал Известий.

Портрет корреспондента установили в здании МИЦ "Известия" под барельефом в честь военного корреспондента Семена Еремина, который также погиб в зоне специальной военной операции (СВО) в апреле 2024-го.

Федорчак работал на территории Луганской народной республики (ЛНР): в Харьковской области на Купянском направлении. Его последний репортаж вышел в эфир 23 марта.

Вместе с Федорчаком в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели.

"Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким всех погибших в результате варварского обстрела. Также пострадал и 14-летний подросток, который получил осколочные ранения. Парень оперативно доставлен в одно из медучреждений, где ему оказывается вся необходимая помощь", - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своём telegram-канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал гибель российских журналистов в ЛНР.

"Огонь велся прицельный, их специально хотели убить", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия постоянно указывает мировому сообществу на охоту Киева на журналистов.