Минобороны: Киев продолжил бить по российской энергоинфраструктуре

Киевский режим продолжает намеренно наносить удары по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры, сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, днем 24 марта украинский БПЛА атаковал инфраструктуру филиала "Россетей" в Краснодарском крае. В результате была отключена ЛЭП "Ростовская АЭС-Тихорецк".

В Луганской Народной Республике ВСУ атаковали с применением FPV-дрона газораспределительную станцию "Сватово" Управления магистральных газопроводов "Луганскгаз", сообщает Минбороны.

Кроме того, вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Крым) российскими средствами ПВО перехвачен украинский БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Напомним, 18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. Президент США предложил взаимный отказ сторон конфликтов от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал инициативу и дал военным соответствующую команду.

24 марта в Кремле заявили, что ВС России выполняют приказ после договоренностей о ненанесении ударов по энергообъектам Украины, каких-то иных команд со стороны президента пока не было.

При этом киевский режим совершает атаки на энергоинфраструктуру России. К примеру, в ночь на 24 марта украинские БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.