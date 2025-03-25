В администрации Салехарда назначен "ответственный за ЖКХ"

Бывший начальник отдела по содержанию жилого фонда в Салехарде, экс-начальник ГАИ Владимир Белогуров возглавит управление ЖКХ администрации Салехарда. Информацию Накануне.RU подтвердили в администрации города.

Он сменит на своем посту Анатолия Рогожникова, который покинул должность в связи со сменой места жительства. Обязанности Белогуров исполняет в качестве и.о.

Отметим, что по информации из открытых источников, Белогуров до работы в администрации Салехарда возглавлял ГАИ Салехарда.

Север Пресс сообщает, что экс-начальник управления ЖКХ Анатолий Рогожников удостоился награды за многолетний добросовестный труд, профессионализм и вклад в развитие местного самоуправления. Помимо грамоты, руководителю выдали премию.