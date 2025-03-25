25 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Госдума приняла закон о борьбе с телефонным мошенничеством

Депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении закон о защите людей от телефонного и интернет-мошенничества. Ко второму чтению законопроект сильно изменился — в него внесли 21 поправку.

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что теперь банки будут обязаны использовать антифрод-механизмы и алгоритмы в банкоматах, по аналогии с их использованием в онлайн-приложениях, когда подозрительный платеж блокируется до выяснения всех обстоятельств.

"На наш взгляд, это будет способствовать противодействию тому вида мошенничества, когда обычного пожилого человека с помощью социальной инженерии вынуждают снять собственные накопления из банкомата, что, конечно, является очень подозрительной операцией, когда пенсионеры вдруг закрывают счёт и снимают все средства одновременно", — отметил он.

Также закон ограничил снятие наличных с карт в объёме 100 тысяч рублей в месяц по счетам, которые попали в реестр Центробанка, как скомпрометировавшие себя и участвующие в мошеннических схемах. По словам Боярского, эта мера направлена против "дропов".

Еще одним нововведением стала возможность для всех желающих назначить доверенное лицо, например, из круга близких родственников, к которому банк будет обращаться каждый раз за одобрением или отклонением значимых операций.

Председатель ГД Вячеслав Володин призвал не останавливаться на этом и подготовить законопроект об уголовном наказании для дропперов — пособников дистанционных мошенников.

"Каждый день мошенники делают свое гнусное дело, обманывают пенсионеров, ветеранов, да и продвинутые люди оказываются под их влиянием. Это большая проблема. Это вызовы сегодняшнего времени и нам нужно им противодействовать и делать все для того, чтобы защитить средства граждан", — подчеркнул Володин.

Депутат ГД от ЛДПР Ярослав Нилов обратил внимание на то, что воздействие телефонных мошенников приводит многих людей к трагедиям.

"Люди ушли из жизни под действием этих манипуляторов, которые запугали, эмоционально подавили, и другого выхода люди для себя не нашли", — сказал депутат.

Он подчеркнул, что одного этого закона еще недостаточно и антимошенническое законодательство требует дальнейшего ужесточения. Например, по мнению Нилова, нужно запретить любые спам-звонки.

"В 7 утра звонок: какой-нибудь гнусный, мерзкий голос предлагает услуги какой-нибудь клиники, или от застройщика обзванивают и рекламу распространяют. Это психологическая диверсия и издевательство над нашими гражданами", — сказал парламентарий.

Теги: мошенничество, закон, противодействие


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