На Урале семейная пара перевела мошенникам более 10 млн рублей

Семейная пара из уральского города Ревда перевела мошенникам более 10 млн рублей. Сейчас в ситуации разбираются полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, пострадавшие работают на крупных предприятиях Ревды. Сначала аферисты позвонили 12 марта. Женщине представились сотрудником Пенсионного фонда якобы для "сверки стажа", а вскоре она получила сообщение об изменении пароля на портале Госуслуг.

Через час ей позвонил некий "сотрудник финансового контроля государственного банка" и заявил, что от ее имени мошенники оформляют кредиты. Он потребовал срочно снять все деньги и перевести их на "безопасные счета". Женщина рассказала об этом своему мужу, и тот также поверил в историю. Звонивший злоумышленник пригрозил им "уголовным делом за госизмену", если они кому-либо сообщат о происходящем.

В итоге больше недели мошенники держали супругов на связи. За это время пострадавшие перевели 3 млн 261 тысячу рублей личных сбережений, оформили кредиты в разных банках на 3 млн 818 тысяч рублей, продали свой автомобиль Lexus за 3 млн рублей и перевели эти деньги тоже. После последнего перевода "куратор" неожиданно заявил, что "помог им заработать 10 миллионов". Только тогда уральцы осознали, что стали жертвами преступников.

Как отмечают в МВД, оба неоднократно слышали о подобных схемах, а женщине даже проводили профилактическую беседу на работе. Сейчас сотрудники ревдинской полиции проводят проверку по факту дистанционного мошенничества.