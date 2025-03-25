Более 600 мирных жителей покинули приграничье Курской области

606 человек эвакуировали из приграничья Курской области. Среди них 16 детей, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Масштабная эвакуация жителей освобожденных населенных пунктов началась 12 марта. 246 человек сейчас проживают в пунктах временного размещения. Остальные уехали к родственникам или друзьям.

С гражданами работают медики, психологи, юристы и социальные работники.

"Рад, что наши люди постепенно возвращаются к мирной жизни, несмотря на тяжелейшие испытания!", - написал Хинштейн.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что из приграничного Краснояружского района Белгородской области эвакуировали большинство жителей. На начало текущего года его население составляло 13 тыс. 817 человек. Обстановка в районе продолжает оставаться сложной. Глава региона указал, что задача властей состоит в спасении жизни людей. Точное количество вывезенных людей не сообщается.