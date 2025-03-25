Лавров: Россия попросила, чтобы в новой черноморской инициативе не было двусмысленностей

Российская сторона выступает за возобновление черноморской инициативы, но в более приемлемой для всех сторон форме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью Первому каналу министр сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде обсуждались прежде всего вопросы безопасного судоходства в Черном море.

По словам Лаврова, делегация РФ попросила, чтобы в новой черноморской инициативе никаких двусмысленностей не было. Глава МИД подчеркнул, что России будут нужны четкие гарантии при возобновлении черноморской инициативы, они могут быть только результатом приказа из Вашингтона Владимиру Зеленскому.

Встреча представителей России и США в столице Саудовской Аравии прошла 24 марта. Она длилась более 12 часов. Ранее в Кремле заявили, что содержание прошедших в Эр-Рияде переговоров России и США не будет обнародоваться. Это связано с тем, что это технические консультации. Итоги российско-американских консультаций доложены в Москву и Вашингтон. Их сейчас анализируют.