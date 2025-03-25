Песков: По погибшим журналистам в ЛНР велся прицельный огонь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал гибель российских журналистов в ЛНР.

"Огонь велся прицельный, их специально хотели убить", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия постоянно указывает мировому сообществу на охоту Киева на журналистов.

"Многие просто отказываются от реакции, что, с нашей точки зрения, является непростительным", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, 24 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг. Кроме того, тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин.

В тот же день в Суджанском районе Курской области ВСУ целенаправленно обстреляли жилой массив, где работал журналист ТАСС Михаил Скуратов. Он получил ранение.