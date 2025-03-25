25 Марта 2025
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Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Аграрии Тюменской области готовятся к посевной, в том числе на территории прогнозируемого паводка

Сельхозтоваропроизводители в плановом режиме готовятся к старту посевных работ, в том числе в муниципалитетах, в которых в этом году ожидается паводок, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Такое заявление во время пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" сделал заместитель губернатора Тюменской области директор департамента АПК Владимир Чейметов.

"На территории четырех районов у нас под затопление попадает 18 000 гектар сельхозугодий, пашни, которые наши товаропроизводители планировали к посеву в текущем году. С учетом предполагаемого снижения или невозможности посева в пойме реки Ишим, сельхозтоваропроизводителями спланировано увеличение посевных площадей к фактическому уровню 2024 года на 11 000 гектаров".

В регионе продолжают действовать меры поддержки аграриев, в том числе льготное кредитование по льготной ставке — 8,3% (на приобретение минеральных удобрений, ГСМ, средств защиты растений, запчастей).

Аграрии в полном объеме обеспечивают потребность региона в зерновых и зернобобовых культурах.

В прошлом году товаропроизводители приобрели 486 единиц новой современной техники, преимущественно отечественного производства.

На сегодня готово 97% единиц тракторов. Планируется задействовать в весенне-полевой кампании 3 647 тракторов.

Дизельное топливо, бензин и моторные масла накоплены от 46% до 63%.

Запланировано проведение опашки населенных пунктов и лесных массивов для недопущения перехода пожаров на земли сельхозназначения, особенно близ населенных пунктов и лесных массивов — порядка 6 930 погонных километров.

С 27 по 28 марта в поселке Винзили Тюменского района пройдет XIII агропромышленная выставка "Тюмень Агро-2025. Техника. Технологии. Инновации. Наука".

Теги: посевная, апк, аграрии, паводок


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