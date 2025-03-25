В Свердловской области не хватает 4,5 тысяч полицейских

Нехватка личного состава в свердловской полиции достигает 4,5 тыс. человек. Об этом заявил глава регионального ГУ МВД Александр Мешков, выступая перед депутатами заксобрания.

В среднем некомплект штата варьируется от 25% до 30%. Самая тяжелая ситуация с кадрами наблюдается в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Березовском, Первоуральске, Заречном. В этих городах кадровый голод достигает почти 30%.

Дефицит сотрудников патрульно-постовой службы достигает 40%, работников охранно-конвойной службы — 36%, сотрудников наркоконтроля — 34%, и участковых — 31%.

"Нагрузка колоссальная, а учитывая отпуска, больничные, командировки, она возрастает в разы", — рассказал Мешков.

Ранее стало известно, что дефицит личного состава в гарнизоне екатеринбургской полиции по состоянию на 2025 год составляет 31%. Об этом на заседании городской думы Екатеринбурга рассказал новый начальник городского УМВД Виктор Позняк.

Проблема нехватки сотрудников полиции носит острый характер по всей стране. Заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко заявил об огромном некомплекте личного состава в МВД.