"Дроппер" из Калининграда вернет похищенные у екатеринбургской пенсионерки 600 тысяч рублей

В Калининграде суд взыскал с очередного "дроппера" сотни тысяч рублей, похищенных мошенником у екатеринбургской пенсионерки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пожилая жительница уральской столицы по указанию неизвестного перевела более 600 тысяч рублей на продиктованный последним так называемый "безопасный счет". В дальнейшем выяснилось, что деньги ушли на банковский счет жителя Калининграда.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере", по которому пенсионерка признана потерпевшей. После этого прокуратура направила в Центральный районный суд Калининграда иск о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Суд эти требования полностью поддержал.

Напомним, недавно с кемеровского "дроппера" взыскали миллион, похищенный у пенсионера из Екатеринбурга.