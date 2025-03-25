Электрику из Первоуральска вынесли приговор за поджог машины своей возлюбленной

Жителя Первоуральска Михаила Е. признали виновным в поджоге автомобиля его бывшей возлюбленной в прошлом году.

Как сообщает "4 Канал", причиной преступления стала ревность, а также алкогольное опьянение. 43-летний электрик свою вину признал частично. Несмотря на это, суд все же признал его виновным и приговорил к двум годам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы.

По словам пострадавшей, это не первый раз, когда Михаил поджигал ей машину - аналогичный случай произошел в 2014 году, однако кроме слов родственников осужденного, улик против первоуральца не было. Тогда дело закрыли. Сама девушка рассказала в зале суда, что прожила с мужчиной пять лет, во время которых терпела побои и не единожды пыталась выйти из отношений.