Отчима, избившего ребенка в Югре из-за вейпа, обвинили в растлении несовершеннолетних

На методиста из ДК "Геолог", жителя Новоаганска (Нижневартовский район) завели еще одно уголовное дело, сообщает канал "Мегаполис" со ссылкой на свои источники.

По данным канала, с заявлением в полицию обратилась мама одной из учениц методиста местного ДК. Якобы растление ребенка длилось с декабря 2024 по февраль 2025.

Сообщается о том, что на подозреваемого будто бы заведено дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Ранее методиста обвинили в истязании сына своей сожительницы. Молодой человек жестоко избил ремнем девятилетнего мальчика из-за вейпа.