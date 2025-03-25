Свердловчанка засудила туроператора, из-за которого ей пришлось ходить по Египту в зимней одежде

Жительница Свердловской области через суд взыскала компенсацию морального вреда с туроператора, снявшего с рейса ее багаж. Из-за этого ей пришлось ходить по Египту в зимней одежде.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора, свердловчанка купила тур в Шарм-эль-Шейх у ООО "Библио-Глобус Туроператор". Однако в аэропорту прибытия она не смогла получить свой багаж. Его доставили в отель лишь спустя четыре дня.

Все это время туристка была вынуждена при температуре около +30 градусов носить зимнюю одежду и обувь, поскольку деньги и банковская карта также остались в багаже. Вернувшись домой, она обратилась в консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге.

Там установили, что туроператор в нарушение авиационных правил необоснованно снял багаж с рейса, на котором улетела пассажирка. Был подан судебный иск. В итоге суд взыскал с ООО "Библио-Глобус Туроператор" компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей.

Напомним, недавно другой уралец отсудил у туроператора более 150 тысяч рублей за сорвавшуюся поездку в Турцию.