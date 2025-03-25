25 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Начальник ГУ МВД объяснил причину штурма миграционного центра Екатеринбурга, когда толпа снесла дверь

Наплыв иностранцев на миграционный центр Екатеринбурга, в котором недавно толпа снесла входную дверь, произошел из-за скопившейся очереди. Об этом на заседании заксобрания региона рассказал начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков, выступая с докладом о деятельности органов внутренних дел в регионе в 2024 году.

Депутат Евгений Зяблицев задал вопрос о главном миграционном центре города на улице Сулимова, вокруг которого то и дело случаются эксцессы.

"Жильцы жалуются на грязь, конфликты с приезжими, и центр явно не справляется с таким потоком посетителей", — отметил Зяблицев.

Александр Мешков сказал, что в МВД прогнозировали увеличение наплыва посетителей в миграционных центрах. Причиной тому стал указ президента о необходимости для лиц без гражданства определить свой статус до 30 апреля 2025 года. По словам начальника МВД, в апреле наплыв мигрантов в миграционные центры будет еще больше.

"То, что там произошло 11 марта…знаете, у нас есть такое понятие как "очередь". И когда народ перед открытием скопился — понятно, что проход там небольшой — слетела дверь", — объяснил он.

Евгений Зяблицев также поинтересовался, решит ли проблему открытие двух новых миграционных центров на улице Кислородной.

Начальник МВД ответил, что вместимость готовящихся к открытию учреждений "на порядок больше", поэтому случаев, подобных тем, которые происходят в миграционном центре на Сулимова, больше не будет.

"Мы уже рассчитали, что новый центр, который откроется летом, будет принимать за смену до 2,5 тысяч без очередей. Там будут предусмотрены окна, электронная запись", — заверил Мешков.

Напомним, что ранее штурм миграционного центра на Сулимова произошел в ноябре 2024 года. Ранним утром огромная толпа мигрантов ворвалась в здание, чуть не задавив сотрудника, открывшего ворота. Тогда полиция не увидела в этом каких-либо нарушений.

Теги: мигранты, центр, толпа


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Ранее 11.03.2025 11:13 Мск В главном миграционном центре Екатеринбурга толпа снесла входную дверь

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