В Прикамье полицейские устроили погоню со стрельбой за женщиной-водителем

В Пермском крае женщина на "Форд Фокус" спровоцировала погоню сотрудников ДПС. Последние были вынуждены применить табельное оружие, сообщили Накануне.RU

Инцидент произошел в поселке Гайны на ул. Дзержинского. Водитель не выполнила требование сотрудников ДПС об остановке и попыталась скрыться. Инспекторы организовали преследование нарушителя с включенным светозвуковым сигналом.

Возле одного из домов по ул. Дзержинского инспектор ДПС вышел из служебного автомобиля и с помощью жезла потребовал остановиться водителю "Форд Фокус". Женщина начала притормаживать, но когда полицейский взялся за ручку водительской двери и приоткрыл дверь, а другой рукой схватился за стойку кузова, нарушительница нажала на газ, увеличила скорость и вновь попыталась скрыться, при этом протащив сотрудника ДПС около 200 метров. Преследование нарушительницы продолжилось.

На 150 км автодороги Гайны - Кудымкар у Данилово один из полицейских после предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия открыл огонь по колесам "Форд Фокус". Но и это не остановило водителя иномарки, она продолжила движение.

Задержали автогонщицу в Сергеевском, когда она врезалась в бетонный столб.

В результате применения табельного оружия пострадавших нет, автомобиль "Форд Фокус" получил пулевые повреждения задних колес и заднего бампера.

За рулем оказалась женщина 1987 года рождения. Она прошла освидетельствование на месте. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом ею воздухе 0,84 мг/л этилового спирта, в отношении нее составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Кроме этого, материал проверки направлен в следственный комитет.