Мэрия Махачкалы: Дом, где произошел взрыв, возвели незаконно

Жилой дом в Махачкале, в котором произошел взрыв, входил в реестр незаконно возведенных, сообщает администрация города.

"Известно, что дом не был введен в эксплуатацию (входил в реестр незаконно возведенных домов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Вместе с тем сообщается, что жильцы многоквартирного дома на улице Гапцахской получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда.

Напомним, два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале. Женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, мужчина находится в состоянии средней тяжести. У обоих сильные ожоги.

Взрыв произошел в многоэтажке на улице Гапцахской в районе Редукторный. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждены припаркованные машины. Из дома эвакуированы 150 человек.



