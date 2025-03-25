По 1,5 млн рублей получат семьи погибших в ДТП в Крыму

По 1,5 млн рублей выплатят власти Крыма семьям погибших в ДТП с рейсовым автобусом. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов .

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Пострадавшие получат 300 или 600 тыс. рублей, в зависимости от степени тяжести.

"Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - написал Аксенов.

Ранее мы писали, что четыре человека остаются в тяжелом состоянии после ДТП в Крыму. Об этом РИА Новости рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Всего в больницах Симферополя находится 22 человека, пострадавших в этой аварии, в том числе один ребенок.

24 марта на участке трассы Симферополь – Евпатория столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Шесть человек погибли. Точная причина ДТП пока неизвестна. Водитель прошел медосвидетельствование, которое установило, что он трезв.

СК РФ возбудил уголовное дело.