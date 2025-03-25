ФСО сможет глушить любые радиостанции и мобильные телефоны

У федеральной службы охраны (ФСО) появилось новое право – глушить любые радиостанции и мобильные телефоны. Делать она это сможет в том случае, если есть помеха системам государственной связи.

Соответствующий приказ вступил в силу 25 марта. До последнего времени у службы не было четко регламентированного порядка, которым она должна была бы руководствоваться при решении вопросов с владельцами устройств, создающих помехи для государственных систем связи. Новый документ исправляет этот недочёт.

В разговоре с "Парламентской газетой" эксперты отметили, что ФСО вряд ли будет массово отключать мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки. Скорее всего, речь идёт о ретрансляторах и вышках сотовой связи.