Странные спирали в небе наблюдали россияне прошедшей ночью

Необычную спираль в небе наблюдали прошедшей ночью жители России и европейских стран. В частности, о ней рассказали в Калининграде, Ростове и Краснодаре. Необычное явление видели также в Германии, Польше, Венгрии, Франции и других странах ЕС, пишет SHOT.

Очевидцы описали ее как "спиралевидное, сине-беловатое светящееся образование, которое оставалось видимым в небе в течение нескольких минут, медленно менялось и растворялось".

Кадры опубликовала метеорологическая служба Великобритании. Эксперты пояснили, что, скорее всего, это был след из ракетного топлива. Его мог оставить разведывательный спутник NROL-69, который вывела на орбиту ракета Falcon 9 компании SpaceX в США.

13 марта запуск многоразового космического корабля Crew Dragon отложила компания SpaceX менее чем за час до старта на Международную космическую станцию (МКС). В составе экипажа - российский космонавт Кирилл Песков. По предварительным данным НАСА, запуск отложен на сутки из-за неисправности в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке.

24 марта ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту американский разведывательный космический аппарат NROL-69, пишет Интерфакс.

Запуск ракеты со спутником был осуществлен на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через полтора часа космический аппарат был выведен на заданную орбиту.